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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Драчев: IBU идет на контакт по делу Логинова, там тоже шокированы обысками

Глава СБР провел встречу с представителями международной федерации по этому вопросу
Глава СБР Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Глава СБР Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Руководство Международного союза биатлонистов (IBU) шокировано ситуацией с обысками в расположении сборной России на чемпионате мира в итальянском Антхольце и идет на контакт для разрешения этой ситуации. Об этом ТАСС заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле, где российский биатлонист Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович остановились на время чемпионата мира. В субботу стало известно, что Драчев проведет встречу с руководством IBU для обсуждения ситуации.

"В целом встреча прошла очень хорошо, сейчас будем отрабатывать алгоритм действий, - сказал Драчев. - Дождемся полного письменного ответа, они подготовят нам всю информацию, которую имеют, в ответ на наше письмо. Мы обсудили все нюансы взаимодействия между IBU и СБР по всем вопросам".

"Извинения - это не самое главное. Понятное дело, что они тоже все шокированы этой ситуацией, - добавил глава СБР. - Это самый основной момент, потому что никто из них не ожидал таких действий и последствий. Договорились о постоянной работе, обмене информацией, которая есть у нас и у них. Будем дальше онлайн работать над исправлением этой ситуации".

Основанием для действий правоохранителей в Антхольце стала поступившая от исполняющей обязанности антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен информация. По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира - масс-старте. На турнире, который завершился 23 февраля, 28-летний российский спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичОбыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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