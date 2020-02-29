Казус Никитиной. Сборная России по скелетону лишилась еще одной запланированной медали ЧМ

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 29 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по скелетону после двух личных стартов у мужчин и женщин остается без наград чемпионата мира в немецком Альтенберге. В субботу упустила шанс пополнить свою медальную коллекцию лидер российской женской команды Елена Никитина, допустившая серьезную ошибку в третьем заезде.

В медальном зачете турнира по скелетону лидирует сборная Германии, имеющая в активе две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду. Второе место занимает команда Швейцарии (0-1-0), третьими идут австрийцы (0-0-1). В активе сборной России нет наград, хотя Никитина и олимпийский чемпион 2014 года, обладатель Кубка мира прошлого сезона Александр Третьяков рассматривались в Альтенберге как одни из главных претендентов на победу.

И эти медальные ожидания были вполне объяснимы. Год назад на этапе Кубка мира в Альтенберге Никитина и Третьяков стали победителями соревнований, а Юлия Канакина и Никита Трегубов стали тогда третьими.

Первое место на чемпионате мира заняла в итоге в субботу немецкая скелетонистка Тина Херман, она показала результат 3 минуты 54,52 секунды. Второе место заняла швейцарка Марина Джилардони (отставание - 0,22 секунды), третье - австрийка Жанин Флок (+1,21). Никитина заняла пятое место (+1,50), Канакина и Рената Хузина разделили 11-12 места (обе проиграли Херман 4,38 секунды).

Рассчитывали на медаль

Главный тренер сборной России Данил Чабан считает, что россияне имели возможность бороться за золото. "К сожалению, сегодня в третьем заезде Лена допустила ошибку в начале трассы, после чего не могла разогнаться к финишу. В заключительном заезде она выступила получше, но до медали все равно не дотянулась. Мы рассчитывали на медаль", - сказал он.

По итогам двух пятничных заездов Никитина занимала промежуточное третье место. "В третьей попытке она установила свой очередной рекорд стартового разгона, что свидетельствует о хорошем физическом самочувствии. Но на трассе были ошибки, которые могли быть обусловлены излишним волнением. Видимо, хотела очень сильно, но не получилось", - отметил тренер

Сама Никитина отметила, что очень расстроена из-за своего результата. "Даже если бы здесь второй была, все равно огорчилась бы. Для меня сейчас что второе место, что пятое, разницы никакой. Я настраивала себя на победу на этом чемпионате мира", - заметила она.

Никитиной 27 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, трехкратной чемпионкой Европы (2013, 2017, 2020) и обладательницей серебряной награды европейского первенства (2019).

"Сегодня в третьей попытке я не совсем рассчитала траекторию, лед был совершенно другой, чем вчера. Он оказался намного быстрее, к чему я была не готова. Но в четвертой попытке я сориентировалась и показала неплохое время, хотя это мне не помогло", - сказала спортсменка.

Вся надежда на микст

В воскресенье пройдет смешанная гонка, дисциплина впервые вошла в программу чемпионата мира. Участие принимают команды, состоящие из двух человек (мужчина и женщина). Спортсмены совершат по одному заезду, после чего показанные ими результаты суммируют.

Россия выставит на смешанную гонку две команды, которые сформированы по итогам выступления спортсменов в личных соревнованиях. В первую команду вошли Никитина и Третьяков, во вторую - Канакина и Трегубов.

"Завтра состоится смешанная гонка. Мы провели небольшое собрание. Спортсмены понимают, что у них будет последний шанс выиграть медали чемпионата мира, который они очень хотят использовать. Будем бороться завтра", - заключил Чабан.

Третьяков в личном турнире чемпионата мира занял восьмое место, Трегубов - девятое.