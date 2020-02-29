Легкоатлетка Сидорова заявила, что очень довольна зимней частью сезона

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова считает, что зимний сезон сложился для нее очень удачно. Об этом она сказала ТАСС.

В субботу Сидорова одержала победу на всероссийском Фестивале прыжков с шестом на Малой спортивной арене "Лужники", показав лучший результат сезона в мире (4,95 м).

"Более чем удовлетворена зимним сезоном, очень довольна. Окончание выше всяких моих ожиданий. Я рада, что сегодня сложилось так, что у меня остались силы попрыгать на пять метров первый раз в жизни - это дорогого стоит. Первые две попытки были хорошие, но все таки на такую высоту надо попрыгать прежде чем ее преодолевать, поэтому в будущем это будет только в плюс", - сказала Сидорова.

Сидорова является победительницей чемпионата мира (2019) и Европы (2014), а также имеет на своем счету две серебряные медали мировых первенств в помещении.