{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетка Сидорова заявила, что очень довольна зимней частью сезона

Россиянка одержала победу на всероссийском Фестивале прыжков с шестом с лучшим результатом сезона в мире

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова считает, что зимний сезон сложился для нее очень удачно. Об этом она сказала ТАСС.

В субботу Сидорова одержала победу на всероссийском Фестивале прыжков с шестом на Малой спортивной арене "Лужники", показав лучший результат сезона в мире (4,95 м).

"Более чем удовлетворена зимним сезоном, очень довольна. Окончание выше всяких моих ожиданий. Я рада, что сегодня сложилось так, что у меня остались силы попрыгать на пять метров первый раз в жизни - это дорогого стоит. Первые две попытки были хорошие, но все таки на такую высоту надо попрыгать прежде чем ее преодолевать, поэтому в будущем это будет только в плюс", - сказала Сидорова.

Сидорова является победительницей чемпионата мира (2019) и Европы (2014), а также имеет на своем счету две серебряные медали мировых первенств в помещении.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболист Чорлука заявил, что с большой долей вероятности восстановится через неделю
В концовке матча с "Зенитом" он получил повреждение и был заменен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС