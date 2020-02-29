Футболист Чорлука заявил, что с большой долей вероятности восстановится через неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Капитан и защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука заявил, что получил небольшое повреждение в гостевом матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и, скорее всего, восстановится через неделю. Об этом Чорлука сообщил журналистам.

"Локомотив" сыграл с "Зенитом" вничью со счетом 0:0. В концовке встречи Чорлука получил повреждение и был заменен.

"Посмотрим завтра. В последнее время были небольшие проблемы в мышцах колена. Я думаю, что через неделю все будет нормально", - заявил Чорлука.

На 25-й минуте главный арбитр встречи Евгений Турбин удалил главного тренера "Локомотива" Юрия Семина. "Тяжелый футбол, он получился некрасивым, ничья справедлива. Не знаю, что случилось с Палычем, он всегда немножко эмоционален. Я надеюсь, что это его последняя красная карточка", - сказал Чорлука.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 46 очками в активе, отрыв от идущего вторым "Ростова" (35) составляет 11 очков. "Локомотив" занимает пятое место, набрав 35 очков. "Я бы не сказал, что у нас нет шансов догнать "Зенит", разница очков, конечно, большая, надо думать о следующих матчах. Сейчас "Зенит" является явным фаворитом на чемпионство, но мы постараемся дать бой", - отметил защитник.

В матче из-за повреждения не сыграл нападающий "Зенита" Артем Дзюба. "Это самый опасный игрок у "Зенита", было легче без него. Космос ли Малком (бывший футболист "Барселоны" впервые с августа 2019 года появился на поле в составе "Зенита" в официальном матче - прим. ТАСС) для чемпионата России? Нет", - заключил Чорлука.