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Распространение коронавируса нового типа

Чемпионат мира по фигурному катанию не будет отменен из-за коронавируса

Турнир пройдет 16-22 марта в канадском Монреале

ТАСС, 29 февраля. Международный союз конькобежцев (ISU) не рассматривает вариант отмены или переноса соревнований из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Все соревнования сезона-2019/20 будут проведены по запланированному графику. ISU пристально следит за развитием ситуации с коронавирусом и будет следовать всем инструкциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и компетентных местных органов власти", - говорится в заявлении ISU.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 16-22 марта в канадском Монреале, юниорский чемпионат мира - 2-8 марта в Таллине. Также состоится ряд юниорских Гран-при.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.

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Распространение коронавируса нового типа
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