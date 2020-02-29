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Футбол в России

Иванович: футболисты "Локомотива" и "Зенита" играли слишком осторожно в матче РПЛ

По мнению защитника "Зенита", командам нужно сыграть еще пару матчей, чтобы набрать форму после перерыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" и московского "Локомотива" играли в слишком осторожный футбол в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал капитан петербуржцев Бранислав Иванович.

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Матч прошел в Петербурге и завершился со счетом 0:0.

"Думаю, что обе команды играли слишком осторожно, ждали моментов и ошибок, но этого не произошло, - сказал Иванович. - Перерыв был долгий, нужно два-три матча, чтобы снова набрать форму. Переключаться тяжело всем, обе команды, когда набирают форму, показывают лучший футбол".

В последний раз "Зенит" не сумел забить в матче первого круга против "Локомотива" (0:1). "Говорит ли это о том, что у них самая надежная оборона? Я думаю, что у нас самая надежная оборона", - отметил капитан "Зенита".

В заявку на игру с "Локомотивом" не попал нападающий Артем Дзюба, который получил повреждение 22 февраля в товарищеском матче. "Мы готовились на сборах в одном составе, но на игру пришлось выходить в другом. Дзюба - лучший бомбардир нашей команды, тяжелее сегодня было без него, но мы могли забить без Артема. Я надеюсь, что он быстро вернется", - сказал Иванович.

Бразильский нападающий "Зенита" Малком появился на поле впервые с августа 2019 года. "Малком вернулся, видно, что это футболист очень высокого уровня, с мячом хорошо работает. Он был немного напряжен, потому что все от него ждут результата, но я думаю, что это все придет", - заключил Иванович.

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