Футболист "Локомотива" Кверквелия заявил, что ему не мешала пиротехника в игре с "Зенитом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Защитник московского "Локомотива" Соломон Кверквелия отметил, что не замечал дыма от пиротехники во время гостевой игры 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом Кверквелия рассказал ТАСС.

"Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом" (0:0). Кверквелия впервые вышел в стартовом составе в текущем сезоне. До этого он провел 45 минут в игре с "Тамбовом" (3:2) в ноябре 2019 года.

"У меня была тяжелейшая травма. Все думали, что у меня конфликт с руководством или тренером, но мне нужно было много времени, чтобы восстановиться. Физически чувствовал себя отлично сегодня", - отметил Кверквелия.

На 24-й минуте главный арбитр встречи удалил главного тренера "Локомотива" Юрия Семина. "Такой матч должен был быть другим, все-таки играли "Локомотив" и "Зенит", здесь нужны эмоции. Нам не сильно чувствовалось, что Палыча удалили, для меня главное было держать оборону. На выезде сыграли с "Зенитом" и не пропустили, для меня это хороший результат", - отметил собеседник ТАСС.

Перед началом встречи активные болельщики "Зенита" использовали пиротехнику, дым от которой до конца не рассеялся и после финального свистка. "Вообще ничего не чувствовал, это мне не мешало играть", - заключил Кверквелия.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 46 очками в активе, отрыв от идущего вторым "Ростова" (35) составляет 11 очков. "Локомотив" расположился на пятом месте, набрав 35 очков.