Арина Аверина завоевала золото в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике

ТАСС, 29 февраля. Российские спортсменки заняли весь пьедестал в многоборье на этапе серии Гран-при по художественной гимнастике в Эстонии. Соревнования проходят в Тарту.

Победу одержала Арина Аверина, набравшая в сумме за четыре упражнения 97,350 балла, второе место у Лалы Крамаренко (94,850), третьей стала Екатерина Селезнева (90,200).

Россиянка Дарья Трубникова стала четвертой (89,750), Мария Победушкина - шестой (84,150).

Арине Авериной 21 год. Она является четырехкратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

Этап Гран-при завершится 1 марта.