Тремя матчами в воскресенье завершится 20-й тур РПЛ

ТАСС, 1 марта. Двадцатый тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), который является первым после зимней паузы, завершится тремя матчами в воскресенье. "Краснодар" в случае домашней победы над "Уфой" или ничьей выйдет на второе место в турнирной таблице, встреча начнется в 16:30 мск, главным арбитром будет Станислав Васильев из Ижевска.

Команда Вадима Евсеева в РПЛ не проигрывает с конца октября, одержав две победы при трех ничейных результатах в пяти матчах. "Уфа" набрала 25 очков и занимает восьмое место, столько же очков в активе екатеринбургского "Урала", "Арсенала" и московского "Спартака".

В матче первого круга "Краснодар" обыграл соперника со счетом 3:2, уступая после первого тайма с разницей в два мяча. Последние семь матчей перед зимним перерывом "Краснодар" провел без поражений, при этом клуб одержал всего одну победу (в гостевом матче против тульского "Арсенала" со счетом 2:1) и шесть раз сыграл вничью. В заключительной официальной встрече 2019 года "Краснодар" в гостях проиграл в матче групповой стадии Лиги Европы испанскому "Хетафе" (0:3) и не сумел выйти в плей-офф.

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Немало внимания будет уделено матчу между "Сочи" и "Арсеналом", который начнется в 19:00 мск. Обслужит встречу судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

"Краснодар" перед возобновлением сезона понес серьезные потери в центре обороны: травмы получили Александр Мартынович и Урош Спайич. В связи с этим в воскресенье ожидается дебют Егора Сорокина, 24-летний защитник первую половину сезона провел в аренде в казанском "Рубине", у которого "Краснодар" купил россиянина прошлым летом. Пару Сорокину, скорее всего, составит исландец Йон Фьолусон. Вернется в основу после отбытия дисквалификации Магомед-Шапи Сулейманов.

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В игре могут дебютировать два звездных новичка сочинского клуба: российский форвард Александр Кокорин и чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами. При этом Рами не принимал участие в товарищеских матчах за новый клуб, Кокорин же после перехода в стан южан на правах аренды сыграл в двух встречах, с московским "Динамо" и "Астаной", в которых сочинцы победили с одинаковым счетом 3:1. С бело-голубыми форвард вышел во втором тайме и дважды отличился, с "Астаной" результативными действиями форвард не отметился. Помимо громких трансферов, у южан сменился главный тренер, которым стал перешедший из "Оренбурга" Владимир Федотов.

"Сочи" располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 15 очков в 18 матчах, отставание от 14-го места, позволяющего избежать прямого вылета в Футбольную национальную лигу и дающее право сыграть в стыковых матчах за право выступить в следующем сезона РПЛ, составляет четыре очка, от 12-го места, которое позволит сохранить прописку на следующий сезон без стыковых игр, - пять очков. Последнюю победу клуб из Краснодарского края одержал в конце сентября над грозненским "Ахматом" (2:0), в двух последних официальных играх, с "Уфой" и "Рубином", которые завершились с одинаковым счетом 1:1, сочинцы открывали счет, но сумели удержать преимущество.

"Арсенал" в последних матчах в конце 2019 года набрал неплохой ход, обыграв подряд столичные ЦСКА (1:0) и "Локомотив" (4:0), однако догнать лидеров тульской команде будет непросто, "Арсенал" отстает от идущего пятым "Локомотива" на 10 очков (первые пять команд получают путевки в групповую стадию или квалификацию еврокубков).

Слуцкий проведет первый матч в РПЛ после трехлетнего перерыва

В первом матче дня "Тамбов" примет "Рубин". Игра начнется в 14:00 мск, главным арбитром встречи будет Алексей Еськов из Москвы.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде, поскольку стадион в Тамбове по-прежнему не может принимать матчи премьер-лиги. Президент РПЛ Сергей Прядкин уже не раз заявлял, что "Тамбов" не пройдет лицензирование на следующий сезон в случае неготовности своей арены.

"Тамбов" сменил тренера еще в середине октября, вместо Александра Григоряна команду возглавил Сергей Первушин, который не имеет лицензии категории Pro, поэтому номинально главным тренером является его помощник Тимур Шипшев. После смены тренера команда выдала трехматчевую победную серию, обыграв в том числе и "Ростов" (2:1), провела неплохую по содержанию встречу против "Локомотива" (2:3), сумела отнять очки у "Краснодара" (0:0) и разгромила в последнем матче календарного года "Оренбург" (3:0).

Спустя три года официальный матч в России в качестве главного тренера проведет наставник "Рубина" Леонид Слуцкий, последним местом работы в России у него был ЦСКА, который он покинул в декабре 2016 года. Именитому специалисту предстоит поднять казанскую команду из зоны прямого вылета, "Рубин" идет на 15-м месте, имея в активе 19 очков после 19 матчей и уступая самарским "Крыльям Советов" (19), идущим 14-ми, по дополнительным показателям.

"Рубин" в последний раз побеждал 5 октября и в семи последних официальных матчах потерпел два поражения. У казанцев есть кадровые проблемы: травмированы Александр Ташаев и новичок команды полузащитник Дмитрия Тарасова, который на последнем сборе получил перелом ноги и выбыл до конца сезона. К тому же "Рубин" лишился защитника Сорокина, который вернулся из аренды в "Краснодар".