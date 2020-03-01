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Мировой футбол

Major League Soccer поздравила Тьерри Анри с первой победой во главе "Монреаля"

В ночь на воскресенье "Монреаль" обыграл "Нью-Инглэнд Революшн" в первом туре нового сезона MLS
Главный тренер "Монреаля" Тьерри Анри EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Главный тренер "Монреаля" Тьерри Анри
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

ТАСС, 1 марта. Североамериканская Главная футбольная лига (MLS) поздравила главного тренера "Монреаля" Тьерри Анри с первой победой в турнире. Пресс-служба лиги опубликовала запись с поздравлением в своем Twitter.

В ночь на воскресенье стартовал новый сезон MLS, в первом туре "Монреаль" на своем поле обыграл "Нью-Ингленд Революшн" со счетом 2:1. 42-летний Анри возглавил клуб 14 ноября и провел свой первый официальный матч в MLS.

"Поздравляем вас с первой победой в лиге, тренер Анри", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в первом туре "Хьюстон Динамо" сыграл вничью с "Лос-Анджелес Гэлакси" (1:1), "Сан-Хосе" дома разошелся миром с "Торонто" (2:2), "Ди Си Юнайтед" дома уступил "Колорадо" (1:2), "Даллас" на своем поле обыграл "Филадельфию" (2:0), "Орландо" и "Реал Солт-Лейк" сильнейшего не выявили (0:0). Позднее в воскресенье состоятся матчи "Нэшвилл" - "Атланта", "Ванкувер" - "Спортинг" (Канзас Сити). "Нэшвилл" является дебютантом турнира.

В качестве главного тренера француз работал только в "Монако". Он стал наставником этого клуба в октябре 2018 года и был уволен в январе из-за неудовлетворительных результатов команды. До этого он с 2016-го по 2018 год работал в тренерском штабе сборной Бельгии.

Анри играл за "Монако", итальянский "Ювентус", английский "Арсенал", испанскую "Барселону" и американский "Нью-Йорк Ред Буллз". Он становился чемпионом Франции (1997), Англии (2002, 2004), Испании (2009, 2010), обладателем кубков этих стран и победителем Лиги чемпионов (2009). В составе сборной Франции он завоевывал золотые медали чемпионата мира (1998), чемпионата Европы (2000) и Кубка конфедераций (2003). Всего за национальную команду Франции Анри сыграл 123 матча и забил 51 гол.

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