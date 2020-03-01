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НБА

"Голден Стэйт" переиграл "Финикс" и прервал серию из восьми поражений в НБА

Матч завершился со счетом 115:99

ТАСС, 1 марта. "Голден Стэйт" на выезде обыграл "Финикс" со счетом 115:99 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Голден Стэйта" Эрик Паскаль (25 очков), у "Финикса" больше всего очков набрал Девин Букер (21).

"Голден Стэйт" занимает 15-е место в Западной конференции, в активе клуба 13 побед при 47 поражениях. "Голден Стэйт" сумел прервать серию из восьми поражений. "Финикс" занимает 13-ю строчку в той же конференции, одержав 24 победы при 37 поражениях.

В следующем матче "Голден Стэйт" примет "Вашингтон" 2 марта, "Финикс" сыграет дома с "Торонто" 4 марта.

Результаты других матчей игрового дня:

"Нью-Йорк" - "Чикаго" - 125:115;

"Атланта" - "Портленд" - 129:117;

"Майами" - "Бруклин" - 116:113;

"Кливленд" - "Индиана" - 104:113;

"Мемфис" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 105:88;

"Бостон" - "Хьюстон" - 110:111 ОТ;

"Сан-Антонио" - "Орландо" - 114:113.

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