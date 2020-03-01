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Летние олимпийские виды спорта

Эфиопец Легесе и израильтянка Чемтай-Сальпетер стали победителями Токийского марафона

В этом году из-за угрозы распространения коронавируса марафон прошел без участия бегунов-любителей
Бирхану Легесе EPA-EFE/KIYOSHI OTA
Описание
Бирхану Легесе
© EPA-EFE/KIYOSHI OTA

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Бирхану Легесе из Эфиопии и Лона Чемтай-Сальпетер из Израиля стали победителями Токийского марафона.

Легесе преодолел дистанцию за 2 часа 4 минуты 15 секунд. Второе место занял Башир Абди из Бельгии (2:04.49), третье - Сисай Лемма из Эфиопии (2:04.51). Чемтай-Сальпетер показала результат 2 часа 17 минут 45 секунд. Второе место заняла представительница Эфиопии Бирхане Дибаба (2:18.35), третьей стала ее соотечественница Сутуме Асефа Кебеде (2:20.30).

Чемтай-Сальпетер 31 год, она является победительницей чемпионата Европы в беге на 10000 метров, в 2019 году она победила на Пражском марафоне. 25-летний Легесе второй год подряд выиграл Токийский марафон, улучшив прошлогодний результат на 33 секунды.

Токийский марафон проходит ежегодно с 2007 года. В этом году из-за угрозы распространения коронавируса марафон прошел без участия бегунов-любителей, в состязании приняли участие только 200 профессиональных атлетов. Местных жителей также призывали не собираться большими группами по пути следования маршрута марафона.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Японии составляет 947 человек. Из них 705 случаев заражения произошли на борту круизного судна Diamond Princess, которое почти весь февраль находится на карантине в порту города Иокогама. Жертвами коронавируса в Японии к настоящему времени стали 12 человек.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию.

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ЯпонияЛетние олимпийские виды спорта
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