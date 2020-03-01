В оргкомитете ЧМ-2022 заявили, что коронавирус не повлияет на планы организаторов турнира

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ситуация со вспышкой нового коронавируса не скажется на планах организаторов чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом ТАСС заявили в оргкомитете турнира.

В субботу Министерство здравоохранения Катара зарегистрировало первый случай заражения коронавирусом. Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

"У нас еще 32 с лишним месяца до начала турнира. Правительство ознакомлено с первым случаем заражения коронавирусом, но это не повлияет ни на один из наших планов. Как организаторы события такого масштаба мы имеем планы на любой случай", - сказали в оргкомитете

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию.