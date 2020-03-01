Турнир на кубок императора Японии по сумо из-за коронавируса впервые пройдет без зрителей

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Весенний турнир по сумо на кубок императора Японии пройдет без зрителей из-за опасений, связанных с угрозой распространения коронавируса. Соответствующее решение в воскресенье приняла Федерация сумо Японии.

Турнир по сумо на кубок императора Японии пройдет без зрителей впервые в истории. Первенство, которое неизменно вызывает огромный интерес у местных жителей, начнется в Осаке 8 марта и завершится 22 марта.

Федерация сумо Японии из-за распространения коронавируса также рассматривала вариант отмены турнира. Ранее правительство Японии распорядилось отменить или перенести все публичные мероприятия в рамках принимаемых мер по борьбе с коронавирусом. Руководство высшего дивизиона чемпионата Японии по футболу (J1 League) уже приняло решение отменить все матчи до середины марта. На профилактические меры пошла и Федерация конного спорта Японии, отказавшись от проведения скачек в присутствии зрителей.

Сумо является очень популярным видом спорта в Японии, на турниры собираются тысячи зрителей. Особый ажиотаж вызывают воскресные схватки двух ёкодзун (высший ранг борца сумо - прим. ТАСС) в заключительный день турнира.

Согласно последним данным, общее число заразившихся в Японии составляет 949 человек. Из них 705 случаев заражения произошли на борту круизного судна Diamond Princess, которое почти весь февраль находится на карантине в порту города Иокогама. Жертвами коронавируса в Японии к настоящему времени стали 12 человек.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию.