Гендиректор ФК "Интер": чемпионат Италии может быть не доигран из-за коронавируса

ТАСС, 1 марта. Чемпионат Италии по футболу может быть не доигран в связи с переносом матчей турнира из-за коронавируса. Такое мнение высказал генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее организаторы чемпионата страны перенесли пять матчей 26-го тура, которые должны были пройти 29 февраля и 1 марта, на 13 мая. Изначально эти встречи планировалось провести при пустых трибунах.

"Если и другие матчи будут перенесены, мы действительно рискуем не завершить текущий сезон, турнир уже несет потери, - сказал Маротта. - Мы оказались в безвыходной ситуации. Пока с ситуацией справляются плохо, все должно было решаться быстрее. Президент Серии А допустил ошибку, приняв решение, не проконсультировавшись с клубами, это неприемлемо".

Число инфицированных коронавирусом в Италии с начала локальной вспышки превысило тысячу человек, 29 из которых умерли.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 50 государствах, включая Россию. По последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в стране составило 2870 человек, выздоровело около 42 тыс., инфицировано свыше 79,8 тыс.