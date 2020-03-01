Путин: Россия играет важную роль в развитии и популяризации хоккея с мячом

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям 40-го чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, который открывается в Иркутске. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Отрадно, что с каждым годом хоккей с мячом вовлекает в свою орбиту все большее число участников и поклонников этого замечательного вида спорта. Столь значимый успех - результат последовательной, ответственной работы международной и национальных федераций. И конечно, важную роль в развитии и популяризации русского хоккея играет наша страна, которая регулярно принимает у себя чемпионаты мира, стремится проводить их на самом высоком уровне, знакомить гостей с разными городами и регионами России", - говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что организаторы сделали все, чтобы чемпионат "стал настоящим праздником для хоккеистов и многочисленных любителей этой зрелищной зимней спортивной игры, запомнился яркими моментами побед и триумфов".

Чемпионат мира проходит в двух дивизионах. Сборная России выступает в дивизионе А с командами Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Эстонии. Матчи в этом дивизионе пройдут с 29 марта по 5 апреля в крытом ледовом дворце "Байкал", строительство которого завершается в Иркутске.

Матчи дивизиона В пройдут на стадионах "Рекорд", "Труд", "Зенит" в Иркутске и "Строитель" в Шелехове с 1 по 6 марта, в нем выступают команды Нидерландов, Венгрии, Чехии, Украины, Швейцарии, Японии, Латвии, Словакии, Сомали и Монголии, сильнейшая сборная завоюет путевку в дивизион А чемпионата мира 2021 года.