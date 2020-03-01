МОК рассчитывает получить решение по делу о санкциях к российскому спорту до ОИ-2020

CAS начнет рассмотрение апелляции российской стороны не раньше апреля. Несмотря на желание МОК, WADA и ряда других спортивных федераций провести публичные слушания, было принято решение сделать их закрытыми.

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) ожидает, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту будет принято до старта Олимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

"МОК и Международный паралимпийский комитет (МПК) вежливо оставили это решение на усмотрение комиссии, - прокомментировали в МОК решение провести слушания в закрытом режиме. - В то же время мы хотим напомнить вам, что основной причиной вмешательства МОК и МПК в этот спор было стремление внести ясность задолго до Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Основанием стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.

Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, точку в разбирательстве должен поставить CAS. Если CAS примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.