Матч баскетбольной Евролиги "Милан" - "Реал" пройдет без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 1 марта. Встреча в рамках 27-го тура баскетбольной Евролиги между итальянским "Миланом" и испанским "Реалом" пройдет без зрителей по причине распространения в стране коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Встреча запланирована на 3 марта в Милане, начало - 22:45 мск. Также по причине коронавируса без зрителей пройдет матч Еврокубка "Брешия" - "Рейер", он состоится 4 марта.

В Италии новым коронавирусом заразились уже более тысячи человек, 29 умерли.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию.