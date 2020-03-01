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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Устюгов возобновит выступления в Кубке мира на этапе в Осло

Гонка на дистанции 50 км на этапе в Осло пройдет 8 марта

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов примет участие в этапе Кубка мира в Осло. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Устюгов снялся с многодневки "Ски Тур", которая проходила ранее в феврале, из-за простуды. Также спортсмен не выступил на этапе Кубка мира в финском Лахти, который завершился в воскресенье.

"Устюгов побежит марафон в Осло", - сказала Вяльбе.

Гонка на дистанции 50 км на этапе в Осло пройдет 8 марта. До этого на этапе в норвежском Драммене 4 марта состоится спринт.

27-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира, также в его активе четыре серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств. В сезоне-2016/17 он стал победителем многодневки "Тур де Ски".

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Зимние олимпийские виды спорта
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