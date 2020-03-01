Сборная России заняла второе место в медальном зачете на чемпионате Европы по биатлону

ТАСС, 1 марта. Сборная России по биатлону заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы. Соревнования проходили в Минске.

Россиянка Резцова стала второй в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону

По итогам турнира российские биатлонисты завоевали две золотые и две серебряные медали. Победы одержали Евгения Павлова в суперспринте и Матвей Елисеев в спринте. Серебряная награда на счету Кристины Резцовой (гонка преследования), еще одну серебряную медаль сборная России завоевала в смешанной эстафете.

Победу в медальном зачете одержала команда Белоруссии, завоевавшая три золотые и одну бронзовую награды, третье место заняла сборная Норвегии (1-2-3).

Сборная России второй год подряд заняла второе место в медальном зачете. В последний раз российские биатлонисты занимали первую строчку на европейском первенстве в 2017 году, когда выиграли шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали. Чемпионат Европы 2021 года пройдет в польском городе Душники-Здруй.