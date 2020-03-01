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Зимние олимпийские виды спорта

Гарт: нынешний сезон стал для сборной России по санному спорту лучшим в истории

Президент Федерации санного спорта России выразила благодарность за отлично проделанную работу всему тренерскому штабу сборной
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту в нынешнем сезоне показала свои лучшие результаты за всю историю этого вида спорта. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

По итогам сезона Роман Репилов победил в общем зачете Кубка мира, Семен Павличенко стал третьим. У женщин в общем зачете Татьяна Иванова заняла второе место, третьей стала Виктория Демченко.

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"Этот сезон стал для нас самым успешным в жизни. Пока что. Но это даже простая арифметика, если подсчитать все медали, то этот сезон самый успешный за все годы существования российского и советского санного спорта", - отметила Гарт.

"Хочу поблагодарить наших спортсменов. И, конечно, выразить благодарность за отлично проделанную работу всему тренерскому штабу - Альберту Демченко, Сергею Чудинову, всем нашим специалистам", - добавила собеседница ТАСС.

В феврале в Сочи прошел чемпионат мира по санному спорту, где россияне впервые в истории одержали победу в общекомандном зачете, завоевав восемь наград. На счету российских спортсменов пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали. Только в двух гонках (экипажей-двоек у мужчин и эстафете) россияне не смогли победить.

Екатерина Катникова победила в спринте и в личной гонке, две золотые медали выиграл в Сочи Репилов (спринт и индивидуальная гонка). Иванова выиграла серебро в спринте, Виктория Демченко - бронзу в личной гонке. Чемпионами мира в спринте в соревнованиях двухместных экипажей стали Александр Денисьев и Владислав Антонов, они же стали серебряными призерами в классической гонке.

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Зимние олимпийские виды спорта
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