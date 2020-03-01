Демченко: упорный труд и стратегия подготовки помогли саночнику Репилову добиться успеха

Репилов стал первым в общем зачете Кубка мира, на чемпионате мира он выиграл две золотые медали - в спринте и индивидуальной гонке.

"Почему получился такой успешный сезон? Секретов никаких нет, это результат каждодневного упорного труда на пути к цели как самого спортсмена, так и тренерского штаба, правильно выбранная стратегия подготовки, огромная помощь федерации в лице президента Наталии Гарт, - отметил Демченко. - Не думаю, что у Романа будет какое-то головокружение от успехов после этих побед, он уже тот период становления прошел. Он и после первого своего Кубка никак не изменился особо, поэтому Роман ответственно подойдет к подготовке к следующему сезону".

"После апрельских отпусков мы начнем подготовку уже непосредственно к Олимпиаде. Наработки подготовки к этому сезону систематизированы и будут использованы в дальнейшем. Следующий сезон предолимпийский, и мы будем репетировать на нем Олимпийские игры. Готовиться будем к Пекину, но задачи побеждать на этапах Кубка мира и чемпионате мира 2021 года с нас также никто не снимает", - добавил собеседник ТАСС.

23-летний Репилов второй раз в карьере выиграл общий зачет Кубка мира, ранее он побеждал по итогам сезона-2016/17. Всего российские саночники четыре раза выигрывали общий зачет Кубка мира. Кроме Репилова, по одной победе на счету Альберта Демченко (2004/05) и Семена Павличенко (2018/19).