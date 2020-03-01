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Зимние олимпийские виды спорта

Чепиков: биатлонистка Резцова выступлением на ЧЕ заслужила вызов на Кубок мира

Спортсменка завоевала на турнире две серебряные награды

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская биатлонистка Кристина Резцова своими результатами на чемпионате Европы в Белоруссии заслужила право выступать на этапах Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков.

Чемпионат Европы завершился в воскресенье, российская сборная завоевала на турнире четыре медали (две золотые и две серебряные), заняв второе место в общекомандном зачете турнира. 23-летняя Резцова стала обладательницей двух серебряных медалей - в смешанной эстафете и в гонке преследования.

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"Чемпионат Европы серьезно уступает чемпионату мира, но все равно сильные спортсмены из Латвии, норвежцы серьезные здесь участвовали, статус все же довольно высокий, - сказал Чепиков. - Я очень рад за Кристину, что она смогла реализоваться, для нее это хорошие перспективы на будущее. Считаю, что выступление удачное, Матвей Елисеев реализовался, на чемпионате мира, может, что-то не получалось, но тут в спринте (Елисеев завоевал золото в спринтерской гонке - прим. ТАСС) он показал, что он один из сильнейших в мире на этой дистанции, я доволен выступлением нашей команды, хотелось бы, чтобы так же продолжили и на Кубке мира, считаю, что Матвей и Кристина заслужили участвовать на этапах Кубка мира".

В заключительный день турнира Елисеев занял седьмое место в гонке преследования. "Возможно, повлияли проблемы со стрельбой или акклиматизация, - отметил собеседник агентства. - Все-таки он "спустился" из Антхольца (в этом итальянском городе проходил чемпионат мира - прим. ТАСС) и, может, на какой-то день неудачно попал. Но к Матвею у нас не должно быть претензий, он завоевал золото в спринте, это одна из классических дисциплин, к тому же он выступал и на чемпионате мира, усталость могла сказаться".

Резцова дебютировала на Кубке мира в сезоне-2019/20. Ее лучший результат на турнире - второе место в эстафете на этапе в Хохфильцене.

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Чепиков, Сергей ВладимировичЗимние олимпийские виды спорта
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