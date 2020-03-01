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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев назвал выступление российских биатлонистов на чемпионате Европы очень хорошим

Российская сборная завоевала на турнире четыре медали
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские биатлонисты очень хорошо выступили на завершившемся чемпионате Европы в Белоруссии. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Российская сборная завоевала на турнире четыре медали (две золотые и две серебряные), заняв второе место в общекомандном зачете турнира. Первое место заняли белорусские биатлонисты (три золотые и одна бронзовая награды).

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"Очень хорошее выступление нашей команды, - сказал Драчев. - Конечно, мы всегда ждем пять-семь золотых медалей, но все-таки развитие биатлона идет во всех странах, и приятно, что Белоруссия выиграла, мы вторые, это даже как-то укрепляет нашу дружбу. Тем более организаторы столько сил приложили для подготовки кругов, снег возили за много километров. Достойное выступление, и очень приятно, что белорусы смогли выиграть три золотые медали".

Драчев в составе российской команды выделил Кристину Резцову. "Мне она очень понравилась, в последние два дня собралась великолепно, - сказал глава СБР. - Матвей Елисеев в сегодняшнем пасьюте (седьмое место - прим. ТАСС) не смог, это у него часто происходит в контактных гонках, но на спринт (Елисеев выиграл золото) он собрался на сто процентов, выложился, это достойный результат, он сумел справиться с эдаким психологическим срывом. Чемпионат мира, наверное, для него прошел не очень удачно, но он собрался, это очень приятно".

"Ну и, конечно, Евгения Павлова, которая немного приболела и не смогла участвовать в конце чемпионата Европы, она показала великолепный результат и задала тон всей российской команде, выиграв суперспринт", - заключил Драчев.

Теги
БелоруссияРоссияДрачев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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