По новой в "Сочи". Кокорин готовится сыграть в РПЛ впервые с октября 2018 года

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" в воскресенье примет тульский "Арсенал" в первой игре после зимнего перерыва в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Главным объектом наблюдения во время встречи станет нападающий сочинцев Александр Кокорин, который может выйти на поле в официальном матче впервые с октября 2018 года. Драка в центре Москвы стоила Кокорину и на тот момент полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву большого количества нервов и времени, игроки вышли на свободу 6 сентября 2019 года по УДО. Мамаев после расторжения контракта с "Краснодаром" довольно-таки быстро нашел себе новый клуб и присоединился к "Ростову", а вот Кокорина ждало нелегкое бремя, несмотря на то, что "Зенит" подписал с ним новый контракт сразу после выхода из тюрьмы. В зимнее трансферное окно выяснилось, что сине-бело-голубые не сильно нуждаются в услугах Кокорина и поэтому отдали его в аренду в "Сочи" до конца сезона.

Против такого исхода событий был не только Кокорин, но и главный тренер "Зенита" Сергей Семак, который сделал нападающего капитаном в товарищеских играх на сборах до начала трансферной саги с "Сочи". Но все же Кокорин присоединился к "Сочи" и теперь ждет своего возвращения на поле. "Для меня было важно как можно быстрее выйти на поле и начать сыгрываться", - сказал Кокорин после товарищеской встречи с московским "Динамо" 17 февраля. Амбиции нападающего очень высоки, за оставшиеся три месяца в чемпионате России он планирует завоевать место в составе национальной сборной на чемпионате Европы 2020 года. "Лично для себя ставлю цель быть в хорошей форме, здоровым, чтобы быть готовым выполнять те задачи, которые передо мной поставят. Хочу выходить на поле в каждой игре, стараться принести большую пользу. Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы", - сказал Кокорин за несколько дней до матча с "Арсеналом". Звездопад в "Сочи" Реанимировать карьеру в "Сочи" собирается не только Кокорин, но и чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами. 34-летний защитник заключил контракт с клубом из Сочи до конца текущего сезона на правах свободного агента. Болельщики могут не увидеть Рами в матче с "Арсеналом", поскольку футболист имеет небольшие проблемы с коленом. На официальной презентации Рами отметил, что отказался от контракта с одним из катарских клубов ради "Сочи", поскольку любит футбол. "Когда услышал предложение от "Сочи", я почти сразу принял решение. Я настроен показать максимум, надеюсь, что все будут довольны мной - и болельщики, и тренеры. Сочи - прекрасный город, напоминает внешне Калифорнию", - отметил Рами, добавив, что нахождение Кокорина в "Сочи" также повлияло на его выбор.

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Стадион "Фишт", который вмещает 44 287 человек, не славится высокой посещаемостью во время домашних матчей "Сочи". Однако с приходом таких звезд, как Кокорин и Рами, ситуация может измениться в лучшую сторону. "Мы ждем море болельщиков, а от своей команды - самоотверженной, яркой и результативной игры. То, что к нам присоединились футболисты с большой буквы, это здорово, они продвигают футбол", - подчеркнул главный тренер команды Владимир Федотов. Кокорин не раз отмечал, что знает многих футболистов в "Сочи" и чувствует себя прекрасно, так что теперь коллективу остается лишь слаженно работать над исправлением турнирного положения. После 18 матчей "Сочи" занимает последнее место, набрав 15 очков. "Надеемся, что будет результат. Если мы будем побеждать, естественно, нас будет поддерживать, и к "Сочи" появится интерес", - отметил генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко. В зимнее трансферное окно "Сочи" также подписал контракт с 21-летнем игроком группы атаки Эриком Варданяном, который в сезоне-2018/19, выступая за "Пюник", был признан лучшим игроком чемпионата Армении. Правда, футболист не сможет помочь своей новой команде в ближайшие несколько месяцев из-за травмы колена. Также в ближайшее время в заявку должен быть включен бывший полузащитник английского "Сток Сити" Жанелли Имбюла. Холодный Сочи Клуб уже начал проводить кампанию по привлечению зрителей на стадион в оставшихся домашних играх. По всему городу весит большое количество плакатов и афиш с расписанием всех оставшихся матчей "Сочи" на "Фиште". Также на местных радиостанциях ведущие призывают болельщиков приходить поддерживать сочинский клуб, не раз были упомянуты Кокорин и Рами.

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