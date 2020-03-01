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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев: СБР изучит причины "неуважения" тренеров к биатлонистке Резцовой

Спортсменка готовилась к чемпионату мира в составе основной команды, но так и не стартовала ни в одной гонке, а на чемпионате Европы она завоевала две серебряные награды
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Союз биатлонистов (СБР) займется изучением причин, по которым двукратному серебряному призеру чемпионата Европы Кристине Резцовой не дали шанса выступить на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.

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Резцова готовилась к чемпионату мира в составе основной команды, но ей было отказано в участии в турнире, несмотря на второе место в контрольной тренировке. Позднее 23-летняя биатлонистка была включена в заявку российской сборной на чемпионат Европы в Белоруссии, где завоевала две серебряные медали.

"Для меня было немножко неприятно, когда Кристину, которая готовилась к каждой гонке, старший тренер (Виталий Норицын - прим. ТАСС) так ни разу и не поставил ни на один старт на чемпионате мира, - сказал Драчев. - Будем смотреть и разбираться, чтобы понять, в чем причина такого неуважения к спортсменке. Кадровые решения - это уже дальнейшие действия, нужно разбираться, будем делать определенные выводы по работе, которая проходила в этом году".

В нынешнем сезоне Резцова дебютировала на этапах Кубка мира. Ее лучший результат - второе место в эстафете на этапе в Хохфильцене.

Теги
Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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