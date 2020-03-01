Драчев: СБР изучит причины "неуважения" тренеров к биатлонистке Резцовой

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Союз биатлонистов (СБР) займется изучением причин, по которым двукратному серебряному призеру чемпионата Европы Кристине Резцовой не дали шанса выступить на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Резцова готовилась к чемпионату мира в составе основной команды, но ей было отказано в участии в турнире, несмотря на второе место в контрольной тренировке. Позднее 23-летняя биатлонистка была включена в заявку российской сборной на чемпионат Европы в Белоруссии, где завоевала две серебряные медали.

"Для меня было немножко неприятно, когда Кристину, которая готовилась к каждой гонке, старший тренер (Виталий Норицын - прим. ТАСС) так ни разу и не поставил ни на один старт на чемпионате мира, - сказал Драчев. - Будем смотреть и разбираться, чтобы понять, в чем причина такого неуважения к спортсменке. Кадровые решения - это уже дальнейшие действия, нужно разбираться, будем делать определенные выводы по работе, которая проходила в этом году".

В нынешнем сезоне Резцова дебютировала на этапах Кубка мира. Ее лучший результат - второе место в эстафете на этапе в Хохфильцене.