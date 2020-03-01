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Решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место будет принято 2 марта

Ранее сообщалось, что этап в Чехии может быть отменен из-за коронавируса

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Решение о проведении предпоследнего в сезоне этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место, который оказался под угрозой срыва из-за коронавируса, будет приниматься в понедельник. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Ранее портал iSport.cz сообщил, что чешский этап Кубка мира может быть отменен. Он запланирован на 5-8 марта.

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"Пока на данный момент решения нет, оно будет принято в понедельник-вторник, - сказал Драчев. - Скорее всего, в понедельник, потому что там очень много вопросов, этот вирус дошел и до Нове-Место. Пока в подвешенном состоянии, приниматься решение будет завтра".

Также Драчев сообщил, кто из российских биатлонистов должен принять участие в этапе Кубка мира. Он отметил, что основной состав, выступавший на чемпионате Европы, отправится в Чехию.

"Состав у нас не меняется, все основные едут, добавляется к пяти девочкам Ульяна Кайшева. Пока по плану так, пока смотрим, как с выездом, документами на оружие, у нас проблема в этом - может, и хотим кого-то взять, но не можем, так как не успели что-то сделать. А у ребят едут Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, на этом этапе Кубка IBU (пройдет с 2 по 8 марта в Белоруссии - прим. ТАСС), может, для набора очков останутся Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, они отбегут на Кубке IBU, а дальше будем вызывать их на Кубок мира в Холменколлен (последний этап в сезоне, 20-22 марта - прим. ТАСС), у нас туда по критериям попадает Анастасия Шевченко и две девочки - лидеры Кубка IBU по личной квоте".

Теги
ЧехияКубок мира по биатлонуДрачев, Владимир ПетровичРаспространение коронавируса нового типа
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