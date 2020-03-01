Чудинов назвал историческим успех российских саночников в общем зачете КМ в эстафете

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Успех сборной России по санному спорту, которая разделила с итальянской командой первое место в общем зачете Кубка мира в эстафете, является историческим моментом. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал главный тренер российской команды Сергей Чудинов.

Российские саночники набрали 431 очко в общем зачете Кубка мира по итогам эстафетных гонок этого сезона. Итальянская команда показала такой же результат. Ранее российский саночник Роман Репилов стал победителем общего зачета Кубка мира.

"Это исторический момент, у нас никогда не было два Хрустальных глобуса за первое место. Если говорить про Кубок мира, то в этом сезоне мы вообще собрали максимальное количество "глобусов", такого не было никогда. Удивительные вещи у нас произошли [в зачете эстафет], мы с итальянцами разделили первое место, честно говоря, я не припомню такого за всю историю работы. Никогда не видел, чтобы на первом месте стояли две команды", - отметил Чудинов.

"Только подумайте, весь сезон соревноваться и набрать одинаковое количество очков, - отметил собеседник ТАСС. - На самом деле, мы очень дружны с итальянской командой, с которой разделили первое место. Сейчас вот ко мне подошел Вальтер Плайкнер - главный тренер сборной Италии, который раньше работал с нашей командой, поздравил".

Сборная России впервые в истории заняла первое место в общем зачете Кубка мира в эстафетных гонках.