Дуэт фигуристов Евдокимовой и Базина распался

ТАСС, 1 марта. Дуэт российских фигуристов Софьи Евдокимовой и Егора Базина, выступающих в танцах на льду, распался. Об этом в Instagram написал Базин.

"Это были прекрасные 15 лет, больше половины нашей жизни, каждый день мы виделись по два раза в день, надеюсь так будет и дальше, но уже не на льду. Славная была охота, ну а тольяттинские Софья Евдокимова и Егор Базин с вами прощаются", - написал Базин.

Евдокимова ранее в Instagram сообщила, что перенесла операцию на спине, спортсменка отмечала, что не знает, сумеет ли продолжить профессиональную карьеру.

Евдокимовой 23 года, Базину - 24. Они стали бронзовыми призерами чемпионата России в сезоне-2018/19, также на их счету серебряные медали Универсиад 2017 и 2019 годов. В текущем сезоне спортсмены заняли шестое и девятое места на этапах Гран-при и стали седьмыми на чемпионате России.