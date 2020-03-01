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Зимние олимпийские виды спорта

Дуэт фигуристов Евдокимовой и Базина распался

Ранее партнерша перенесла операцию на спине
Софья Евдокимова и Егор Базин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Софья Евдокимова и Егор Базин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 1 марта. Дуэт российских фигуристов Софьи Евдокимовой и Егора Базина, выступающих в танцах на льду, распался. Об этом в Instagram написал Базин.

"Это были прекрасные 15 лет, больше половины нашей жизни, каждый день мы виделись по два раза в день, надеюсь так будет и дальше, но уже не на льду. Славная была охота, ну а тольяттинские Софья Евдокимова и Егор Базин с вами прощаются", - написал Базин.

Евдокимова ранее в Instagram сообщила, что перенесла операцию на спине, спортсменка отмечала, что не знает, сумеет ли продолжить профессиональную карьеру.

Евдокимовой 23 года, Базину - 24. Они стали бронзовыми призерами чемпионата России в сезоне-2018/19, также на их счету серебряные медали Универсиад 2017 и 2019 годов. В текущем сезоне спортсмены заняли шестое и девятое места на этапах Гран-при и стали седьмыми на чемпионате России.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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