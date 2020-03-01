{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Авангард" вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Салаватом Юлаевым"

Омский клуб выиграл со счетом 5:2
Нападающий "Авангарда" Денис Зернов и вратарь "Салавата Юлаева" Юха Метсола Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Нападающий "Авангарда" Денис Зернов и вратарь "Салавата Юлаева" Юха Метсола
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 1 марта. Омский "Авангард" победил уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:2 в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Домашние матчи "Авангарда" проходят на арене в подмосковной Балашихе.

На эту тему

В составе победителей шайбы забросили Сергей Шумаков (17-я минута), Кирилл Семенов (24, 39), Андрей Стась (30) и Валентин Пьянов (40), у проигравших отличились Линус Умарк (15) и Тему Хартикайнен (38).

Защитник уфимской команды Григорий Панин провел 600-й матч в КХЛ, в его активе 120 очков (24 шайбы + 96 результативных передач).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, четырежды выиграл "Авангард". Команды в пятый раз встретились в плей-офф. В 2009 году в первом раунде победил "Авангард" (3-1), также омский клуб прошел "Салават Юлаев" в 2019 году в полуфинале Кубка Гагарина (4-2), в 2016-м команда из Уфы победила во втором раунде (4-3), с таким же счетом "Салават Юлаев" взял верх в первом раунде плей-офф в 2018 году.

"Авангард" только один раз не выступал в плей-офф - в сезоне-2013/14, дважды клуб выходил в финал Кубка Гагарина (2012, 2019), оба раза команда проиграла. "Салават Юлаев" во всех сезонах выходил в плей-офф, в сезоне-2010/11 клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале подмосковный "Атлант" (4-1).

Счет в серии до четырех побед - 1-0 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет 3 марта в Балашихе.

Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Эвертоном" в чемпионате Англии
Результативную ошибку допустил голкипер манкунианцев Давид де Хеа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС