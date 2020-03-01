"Авангард" вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Салаватом Юлаевым"

ТАСС, 1 марта. Омский "Авангард" победил уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:2 в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Домашние матчи "Авангарда" проходят на арене в подмосковной Балашихе.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Шумаков (17-я минута), Кирилл Семенов (24, 39), Андрей Стась (30) и Валентин Пьянов (40), у проигравших отличились Линус Умарк (15) и Тему Хартикайнен (38).

Защитник уфимской команды Григорий Панин провел 600-й матч в КХЛ, в его активе 120 очков (24 шайбы + 96 результативных передач).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, четырежды выиграл "Авангард". Команды в пятый раз встретились в плей-офф. В 2009 году в первом раунде победил "Авангард" (3-1), также омский клуб прошел "Салават Юлаев" в 2019 году в полуфинале Кубка Гагарина (4-2), в 2016-м команда из Уфы победила во втором раунде (4-3), с таким же счетом "Салават Юлаев" взял верх в первом раунде плей-офф в 2018 году.

"Авангард" только один раз не выступал в плей-офф - в сезоне-2013/14, дважды клуб выходил в финал Кубка Гагарина (2012, 2019), оба раза команда проиграла. "Салават Юлаев" во всех сезонах выходил в плей-офф, в сезоне-2010/11 клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале подмосковный "Атлант" (4-1).

Счет в серии до четырех побед - 1-0 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет 3 марта в Балашихе.