Катили с ветерком. Российские саночники выиграли Кубок мира в мужском зачете и эстафетах

Всего на этапах Кубка мира они завоевали 33 медали

ТАСС, 1 марта. Российский саночник Роман Репилов выиграл Кубок мира по итогам нынешнего сезона, победив также и в спринтерском зачете, сборная России в зачете эстафет разделила первое место с итальянской командой. Всего российские саночники завоевали 33 медали на этапах Кубка мира сезона-2019/20. Заключительный этап Кубка мира прошел в субботу и воскресенье в немецком Кёнигзее. В первый день соревнований большие шансы на победу в общем зачете были у россиянки Татьяны Ивановой, лидировавшей по итогам предыдущих этапов. Но в Германии Иванова стала только шестой, что позволило немке Юлии Таубиц опередить ее в борьбе за Кубок мира.

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По итогам девяти этапов и трех спринтерских гонок Таубиц набрала 965 очков, Иванова с 957 очками стала второй, еще одна россиянка Виктория Демченко заняла третье место (722), впервые попав в тройку общего зачета турнира. Таким же образом распределились места в первой тройке женского спринтерского зачета. В общем зачете Кубка мира Екатерина Катникова заняла шестое место (519), Олеся Михайленко - 18-е (194), Екатерина Батурина - 36-е. Несмотря на досадную ошибку Ивановой, такой результат для сборной является весьма достойным - в первой тройке Кубка мира по итогам этого сезона сразу две россиянки. Российские саночницы никогда не выигрывали общий зачет Кубка мира. Лучшим результатом являлось второе место Ивановой в сезоне-2015/16, в сезоне-2016/17 она стала третьей. Среди советских саночниц общий зачет выигрывали Вера Зозуля (1981/82) и Юлия Антипова (1987/88, 1989/90). "Обидно, конечно, что Таня не взяла зачет, в каких-то там копеечках сидела, но не получилось, - сказала ТАСС после финиша женских заездов глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт. - Но здорово, что второе и третье места у нас, в первую тройку попали. Классный результат, девчонки - молодцы". Триумф в мужском зачете Перед этапом в Германии Репилов возглавлял общий зачет Кубка мира среди мужчин, но отставание ближайшего соперника было минимальным. Репилов пропустил предыдущий этап соревнований, который прошел в немецком Винтерберге. Спортсмен упал на тренировке, отделался ушибами, но тренерский штаб команды принял решение дать Репилову возможность восстановиться перед решающим финальным этапом. "Я очень волновалась за Романа, он пропустил предыдущий этап в Винтерберге, всего на одно очко опережал ближайшего соперника. Не позавидовала бы ему, если бы он сегодня не взял общий зачет, - пошутила после мужских заездов Гарт. - Но он настоящий мужчина, сказал: "Ничего, в Кёнигзее все сделаю, не волнуйтесь". И реально пошел и все сделал, это высший пилотаж". "Очень интересно получилось в мужских заездах, Рома выложился на полную. Я ожидал, что он будет немного осторожничать, все-таки у него был небольшой гандикап. А он выложился, показал рекорд старта, показал все, на что был способен", - отметил после заездов главный тренер сборной России Сергей Чудинов. На этапе в Кёнигзее Репилов занял третье место, но этого хватило, чтобы выиграть Кубок мира. По итогам девяти этапов Репилов набрал 765 очков, в завершившемся сезоне он выиграл один этап, по два раза финишировал вторым и третьим, также он стал победителем спринтерского зачета Кубка мира. Второе место по итогам сезона занял итальянец Доминик Фишналлер (749), третье - Семен Павличенко (741), который стал вторым в спринтерском зачете. Россиянин Максим Аравин стал 15-м (283), Александр Горбацевич - 18-м (247), Степан Федоров - 30-м (108), Александр Степичев - 43-м (19).

"Семен Павличенко сегодня выиграл золотую медаль, занял третье место в общем зачете Кубка мира. Это отличный результат по сезону, он молодец. Мужчины у нас сильные", - подвела итог Гарт. 23-летний Репилов второй раз в карьере выиграл общий зачет Кубка мира, ранее он побеждал по итогам сезона-2016/17. Также на его счету две золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира, на чемпионатах Европы он дважды становился серебряным призером и трижды - бронзовым. Всего российские саночники четыре раза выигрывали общий зачет Кубка мира. Кроме Репилова, по одной победе на счету Альберта Демченко (2004/05) и Павличенко (2018/19). Историческое решение В зачете эстафетных гонок российская команда перед заключительным этапом находилась на втором месте. На счету россиян было 361 очко, у лидировавших итальянцев - 395. На заключительном этапе сборная России в составе Виктории Демченко, Павличенко и экипажа-двойки Владислав Южаков / Юрий Прохоров заняла третье место. Победу одержали немцы, показав время 2 минуты 42,209 секунды, второе место заняла команда США (+0,810), россияне проиграли победителям 1,008 секунды. Лидировавшие в общем зачете перед заключительным этапом итальянцы заняли последнее, 10-е место (+12,620). Это привело к тому, что в таблице Кубка мира сложилась уникальная ситуация - две команды набрали равное количество очков. И у россиян, и у итальянцев оказалось по 431 баллу. Обе сборные получили за победу в Кубке мира по Хрустальному глобусу. Третье место заняла сборная Германии (415), которая является победителем эстафетного зачета прошлого сезона.

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"Удивительные вещи у нас произошли [в зачете эстафет], честно говоря, я не припомню такого за всю историю работы. Никогда не видел, чтобы на первом месте стояли две команды, - отметил Чудинов. - Только подумайте, весь сезон соревноваться и набрать одинаковое количество очков. "На самом деле, мы очень дружны с итальянской командой, с которой разделили первое место. Сейчас вот ко мне подошел Вальтер Плайкнер - главный тренер сборной Италии, который раньше работал с нашей командой, поздравил", - добавил собеседник ТАСС. Сборная России впервые победила в эстафетном зачете, до этого россияне трижды становились вторыми и четыре раза занимали третье место. Эстафета входит в программу Кубка мира с сезона-2004/05. Лучший сезон В шаге от тройки лучших остановились экипажи российских саней-двоек. В спринтерском зачете четвертыми стали Южаков и Прохоров, в зачете двоек четвертое место заняли Александр Денисьев Владислав Антонов. Всего на этапах Кубка мира российские саночники в этом сезоне завоевали 33 медали (12 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых). Больше только у команды Германии - 41 медаль (18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых). Третьими стали австрийцы с 15 наградами (6 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых). Если вспомнить результаты чемпионата мира, который прошел в феврале в Сочи, то этот сезон можно смело назвать триумфальным для российской команды. Мировое первенство завершилось 16 февраля, сборная России победила в общекомандном зачете турнира, завоевав восемь наград - пять золотых, две серебряные и одну бронзовую. Только в двух гонках (экипажей-двоек у мужчин и эстафете) россияне не смогли победить.

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