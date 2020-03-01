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Футбол в России

"Уфа" обратится в судейский комитет РФС по спорным моментам матча с "Краснодаром"

Встреча завершилась победой краснодарского клуба со счетом 2:0

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Уфа" намерена отправить письмо в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) по спорным моментам матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

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Встреча завершилась победой "Краснодара" со счетом 2:0. На 80-й минуте матча в ворота уфимцев с помощью видеоассистентов рефери был назначен пенальти, который реализовал Ари. Во втором тайме защитник "Краснодара" Кайо совершил несколько грубых нарушений, но не был наказан.

"Я пока не видел в повторе момент с назначением пенальти, пока мне никто не может показать. Если у нас будут какие-то претензии по судейству, мы их разберем и отправим в судейский комитет. Согласен, что Кайо наиграл на вторую желтую карточку, это мы разберем в том числе, но сейчас голословно говорить не хочу. Мы отправим, нам ответят - сейчас есть новые люди в судейском комитете, и я уверен, что они не оставят это без внимания", - отметил Газизов.

"Какие-то моменты есть, на которых можно акцентировать внимание, чтобы всем все объяснить. Нам кажется, что спорные моменты есть, но может мы ошибаемся, разберем на холодную голову. Когда у меня будет полная картина, я смогу прокомментировать", - добавил он.

"Уфа" располагается на восьмой строчке в таблице чемпионата России, в активе команды 25 очков после 20 туров.

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