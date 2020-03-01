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Зимние олимпийские виды спорта

Уступили только хозяевам. Российские биатлонисты завоевали два золота на ЧЕ в Белоруссии

Победы одержали Матвей Елисеев и Евгения Павлова, две серебряные медали добавила Кристина Резцова
Кристина Резцова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Кристина Резцова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Чемпионат Европы по биатлону завершился в Белоруссии в воскресенье. Сборная России увозит из Минска две золотые и две серебряные медали.

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Заключительный отрезок биатлонного сезона чаще дает повод говорить не о спортивных результатах, а о разного рода скандальных ситуациях. Самая громкая из них случилась неделю назад на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Наводки информаторов, полицейские, входящие без стука, обыски и расследования. Все это реалии современного биатлона, причем, к сожалению, российского.

История с обысками у лидера российской сборной Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, находившегося на чемпионате мира по чужой аккредитации, наделала шума и привлекла к нашей национальной команде, и без того терзаемой различного рода обвинениями, повышенное внимание. В этих условиях российским биатлонистам пришлось ехать на чемпионат Европы, открытый для спортсменов из всех стран мира, включая США. А это значит, что готовность к косым взглядам и колкостям должна была быть максимальной.

Минск и конкретно спорткомплекс "Раубичи" во всех смыслах слова встречали гостей чемпионата тепло - в среднем на минувшей неделе температура составляла от 5 до 9 градусов тепла. Изначально чемпионат Европы должен был проходить в эстонском Отепя, но из-за теплой погоды город не смог бы организовать турнир. За пару недель до начала Международный союз биатлонистов (IBU) решил перенести его в Белоруссию, и принимающей стороне пришлось спешно заготавливать около 10 тыс. кубометров искусственного снега, чтобы не зависеть от причуд погоды.

Укрепляем дружбу

На счету россиян четыре медали, две из которых - золотые. На прошлогоднем турнире побед у сборной России было столько же, плюс одна бронза в комплекте с двумя серебряными наградами. В 2017 году российская команда увезла из Чехии 13 медалей чемпионата Европы, шесть из которых - высшего достоинства.

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Обстановка в "Раубичах" была не в пример Антхольцу доброжелательной. Не было громких скандалов, открытых перепалок. Зато присутствовала дружба народов, по крайней мере между белорусами, выигравшими медальный зачет (три золотые и одна бронзовая медаль), и россиянами, ставшими вторыми. Даже несмотря на то, что победу сборной Белоруссии принесли Сергей Бочарников и Елена Кручинина, которые еще совсем недавно выступали за российскую команду.

"Очень хорошее выступление нашей команды, - сказал в беседе с ТАСС президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. - Конечно, мы всегда ждем пять-семь золотых медалей, но все-таки развитие биатлона идет во всех странах, и приятно, что Белоруссия выиграла, мы вторые, это даже как-то укрепляет нашу дружбу. Тем более организаторы столько сил приложили для подготовки кругов, снег возили за много километров. Достойное выступление, и очень приятно, что белорусы смогли выиграть три золотые медали".

Уважать себя заставила

Подводя итоги турнира, Драчев выделил спортсменов, принесших медали. "Мне очень понравилась Кристина Резцова, в последние два дня собралась великолепно, - сказал глава СБР. - Матвей Елисеев в сегодняшнем пасьюте (седьмое место - прим. ТАСС) не смог, это у него часто происходит в контактных гонках, но на спринт (Елисеев выиграл золото - прим. ТАСС) он собрался на сто процентов, выложился, это достойный результат, он сумел справиться с эдаким психологическим срывом, чемпионат мира, наверное, для него прошел не очень удачно, но он собрался, это очень приятно. Ну и, конечно, Евгения Павлова, которая немного приболела и не смогла участвовать в конце чемпионата Европы, она показала великолепный результат и задала тон всей российской команде, выиграв суперспринт".

Золотые медали выиграли Елисеев и Павлова, но наибольшее внимание специалисты уделили 23-летней дебютантке Резцовой, ставшей двукратным серебряным призером. Дело в том, что дочь прославленной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой тренеры по какой-то причине обделили вниманием (Драчев высказался категоричнее - отнеслись "неуважительно") на чемпионате мира, несмотря на то, что на контрольных тренировках она была одной из лучших. В Белоруссии Резцова-младшая доказала всем, что способна на многое, и если раньше тренеры относились к ней без должного уважения, то теперь с ней придется считаться.

"Чемпионат Европы серьезно уступает чемпионату мира, но все равно сильные спортсмены из Латвии, норвежцы серьезные здесь участвовали, статус все же довольно высокий, - сказал ТАСС вице-президент СБР Сергей Чепиков. - Я очень рад за Кристину, что она смогла реализоваться, для нее это хорошие перспективы на будущее. Я доволен выступлением нашей команды, хотелось бы, чтобы так же продолжили и на Кубке мира, считаю, что Матвей и Кристина заслужили участвовать на этапах Кубка мира".

Были на турнире и негативные моменты. К примеру, триумфатор спринта Елисеев в заключительной гонке турнира - пасьюте - буквально "встал" ближе к финишу и занял лишь седьмое место. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что дело в некорректной подготовке всей сборной и призывает тренеров быть более гибкими. "Говорить про то, что дело в тренерах, - это, наверное, слишком узкий подход, проблема в системе подготовки, которую они предложили, ведь тренеры тоже люди и могут ошибаться, - сказал собеседник агентства. - Тренерская работа - это творческий процесс, и даже самый удачный сезон может не принести успеха на следующий год, даже если его повторить под копирку. Каждый сезон уникален, и здесь необходимо по ходу вносить коррективы, а это уже прерогатива тренера, ведь сейчас ни для кого не секрет, как нужно готовить биатлонистов или лыжников, вся прелесть в нюансах, и если тренеры могут их уловить и предложить спортсменам, они как раз и выводят их на пьедестал".

"Нельзя все яйца складывать в одну корзину, тренировать всех под копирку, по одному плану, - отметил Васильев. - Понимаю, что мне могут возразить тренеры, дескать, всем спортсменам давали какие-то индивидуальные подходы, но общий фон одинаковый для всех. И именно этот общий фон себя не оправдал, надо было разбить на какие-то группы и вести по разным планам по крайней мере сборные команды, и тогда можно было бы на что-то рассчитывать".

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Зимние олимпийские виды спорта
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