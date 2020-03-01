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Летние олимпийские виды спорта

Россияне победили в командной стрельбе из пневматического пистолета на ЧЕ в Польше

Также на счету сборной России золото в стрельбе из винтовки с 10 м

ТАСС, 1 марта. Мужская сборная России в составе Артема Черноусова, Андрея Чидикова и Антона Аристархова заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м на чемпионате Европы в польском Вроцлаве.

В финале россияне были точнее итальянцев и победили со счетом 17:13, бронзовую медаль завоевала команда Сербии, победившая в матче за третье место команду Германии (16:2).

Мужская сборная России в составе Сергея Каменского, Александра Дрягина и Владимира Масленникова стала первой в стрельбе с 10 м из пневматической винтовки. В финале россияне победили команду Хорватии со счетом 16:8, в матче за третье место французы оказались точнее украинцев 16:14.

Турнир завершится в воскресенье.

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Летние олимпийские виды спорта
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