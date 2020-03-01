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Футбол в России

Гол Кокорина не спас "Сочи" от поражения в матче с "Арсеналом" в РПЛ

Форвард сравнял счет в игре, но тульская команда вырвала победу в компенсированное время
Александр Кокорин Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. "Сочи" на своем поле уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2 в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".

У "Арсенала" отличился Евгений Луценко (5-я, 96-я минуты). В составе "Сочи" гол забил новичок команды Александр Кокорин (64). На 16-й минуте был удален старший тренер туляков Игорь Семшов. По итогам встречи Кокорин, который сыграл в РПЛ впервые с 7 октября 2018 года, был признан лучшим игроком матча.

Эта игра стала для Кокорина первой официальной в составе сочинского клуба, он перешел 17 февраля из "Зенита" на правах аренды. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы, 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и позже подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. 

"Сочи" провел первую встречу под руководством бывшего тренера "Оренбурга" Владимира Федотова, сезон команда начинала во главе с Александром Точилиным, который был уволен в ноябре.

"Арсенал" одержал третью победу подряд в РПЛ, ранее команда обыграла столичные ЦСКА (1:0) и "Локомотив" (4:0). Луценко в четырех последних матчах чемпионата забил четыре гола и отдал две голевые передачи. 33-летний форвард является лучшим бомбардиром команды (9 мячей).

"Арсенал" с 28 очками в 20 матчах поднялся на шестую строчку таблицы РПЛ. "Сочи" не может победить на протяжении восьми встреч (3 ничьи, 5 поражений) и занимает последнее, 16-е место, набрав в 19 матчах 15 очков. В следующем туре "Арсенал" сыграет 7 марта на выезде с "Оренбургом". "Сочи" примет 8 марта екатеринбургский "Урал".

Гол перед финальным свистком

Встреча началась с быстрого гола "Арсенала" на пятой минуте, гости разыграли отличную комбинацию в штрафной площади "Сочи", которую завершил Луценко. Пропущенный мяч сбил хозяев с толку, подопечные Федотова ничего не могли создать впереди, а Кокорин почти не участвовал в атакующих действиях. В середине первого тайма Безбородов удалил Семшова за слишком активные разговоры с арбитром. На 32-й минуте Кокорин упустил голевой момент, нападающий оказался один перед пустыми воротами, но не сумел в одно касание направить мяч в сетку, удар пришелся выше перекладины.

После перерыва "Сочи" стал действовать гораздо активнее, заработали фланги, голкипер "Арсенала" Михаил Левашов несколько раз спас свою команду. На 64-й минуте полузащитник "Сочи" Кирилл Заика отдал пас на Кокорина, который на краю штрафной площади обыграл защитника и отправил мяч в сетку - 1:1. Спустя минуту Кокорин мог оформить дубль, но надежно сыграл Левашов, который позднее вытащил еще и удар Никиты Бурмистрова с близкого расстояния. 

Матч катился к ничьей, но уже за пределами компенсированного времени "Арсенал" в контратаке вырвал победу - второй раз в игре отличился Луценко.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20144237-946
2Краснодар20108235-2038
3Ростов20105535-2935
4ЦСКА20105527-1935
5Локомотив20105528-2435
7Арсенал2084825-2428
6Урал2067725-3225
8Уфа2067716-1925
9Спартак2074921-2125
10Динамо2066816-2324
11Тамбов20641023-2622
12Ахмат2048814-2520
13Рубин2048811-2120
14Оренбург1955922-2820
15Крылья Советов20541121-2619
16Сочи19361017-2715

 

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