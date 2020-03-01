Тренер: мужской сборной России по бобслею для улучшения результатов нужны быстрые пилоты

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 1 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Мужская сборная России по бобслею нуждается в быстро бегущих пилотах. Как сказал ТАСС старший тренер национальной команды Павел Щегловский, появление таких спортсменов может привести сборную к медалям.

Российский экипаж под управлением Алексея Стульнева занял 11-е место в соревновании четверок на чемпионате мира по бобслею в Альтенберге. Стульнев, Василий Кондратенко, Алексей Зайцев, Илья Малых отстали от победителей на 2,05 секунды. Весь пьедестал заняли немецкие спортсмены: лучшим стал экипаж Франческо Фридриха (3.36,09), второе место занял Йоханнес Лохнер (+0,05), третье - Нико Вальтер (+0,23). Экипаж Максима Андрианова стал 12-м, Александра Бредихина - 17-м.

"В соревнованиях четверок мы рассчитывали на попадание в первую шестерку. Почему не получилось? Во-первых, у наших ребят были серьезные проблемы в пилотировании. Тот же Андрианов в третьем заезде серьезно ошибся", - заметил Щегловский.

"Нам также, конечно, нужно улучшать старт, мы год из года работаем над этим, но ведущие наши пилоты не могут бежать еще быстрей, - продолжил тренер. - Но у нас есть молодой и очень перспективный пилот Ростислав Гайтюкевич, обладающий очень хорошей стартовой скоростью. На него мы возлагали определенные надежды уже в этом сезоне, которые он полностью оправдал на юниорском чемпионате мира".

На чемпионате мира среди юниоров, который проходил в начале февраля в немецком Винтерберге, Гайтюкевич выиграл серебро в двойках и золото в четверках. "Нам нужны еще сильные пилоты, такого уровня как Ростислав. И тогда у нас может случиться прорыв к медалям", - считает старший тренер.

"В сборной есть очень хорошие разгоняющие, которые находятся сейчас по возрасту на самом пике. Да и молодежи талантливой среди разгоняющих немало. В межсезонье надо провести большую тренировочную работу, чтобы бороться за награды в следующем сезоне", - подытожил Щегловский.