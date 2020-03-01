{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Тренер: мужской сборной России по бобслею для улучшения результатов нужны быстрые пилоты

Старший тренер национальной команды Павел Щегловский привел в пример Ростислава Гайтюкевича

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 1 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Мужская сборная России по бобслею нуждается в быстро бегущих пилотах. Как сказал ТАСС старший тренер национальной команды Павел Щегловский, появление таких спортсменов может привести сборную к медалям.

Российский экипаж под управлением Алексея Стульнева занял 11-е место в соревновании четверок на чемпионате мира по бобслею в Альтенберге. Стульнев, Василий Кондратенко, Алексей Зайцев, Илья Малых отстали от победителей на 2,05 секунды. Весь пьедестал заняли немецкие спортсмены: лучшим стал экипаж Франческо Фридриха (3.36,09), второе место занял Йоханнес Лохнер (+0,05), третье - Нико Вальтер (+0,23). Экипаж Максима Андрианова стал 12-м, Александра Бредихина - 17-м.

"В соревнованиях четверок мы рассчитывали на попадание в первую шестерку. Почему не получилось? Во-первых, у наших ребят были серьезные проблемы в пилотировании. Тот же Андрианов в третьем заезде серьезно ошибся", - заметил Щегловский.

"Нам также, конечно, нужно улучшать старт, мы год из года работаем над этим, но ведущие наши пилоты не могут бежать еще быстрей, - продолжил тренер. - Но у нас есть молодой и очень перспективный пилот Ростислав Гайтюкевич, обладающий очень хорошей стартовой скоростью. На него мы возлагали определенные надежды уже в этом сезоне, которые он полностью оправдал на юниорском чемпионате мира".

На чемпионате мира среди юниоров, который проходил в начале февраля в немецком Винтерберге, Гайтюкевич выиграл серебро в двойках и золото в четверках. "Нам нужны еще сильные пилоты, такого уровня как Ростислав. И тогда у нас может случиться прорыв к медалям", - считает старший тренер.

"В сборной есть очень хорошие разгоняющие, которые находятся сейчас по возрасту на самом пике. Да и молодежи талантливой среди разгоняющих немало. В межсезонье надо провести большую тренировочную работу, чтобы бороться за награды в следующем сезоне", - подытожил Щегловский.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболист "Сочи" Рами заявил, что не знает сроков своего возвращения на поле
Чемпион мира в составе сборной Франции имеет проблемы с коленом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС