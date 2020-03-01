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Футбол в России

Футболист "Сочи" Рами заявил, что не знает сроков своего возвращения на поле

Чемпион мира в составе сборной Франции имеет проблемы с коленом

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Новичок футбольного клуба "Сочи" чемпион мира Адиль Рами не уверен в своих сроках восстановления. Об этом он сообщил журналистам после домашнего матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против тульского "Арсенала" (1:2).

34-летний защитник заключил контракт с "Сочи" до конца сезона на правах свободного агента. Футболист имеет небольшие проблемы с коленом.

"Чувствую себя лучше. Когда вернусь на поле - не знаю", - сказал Рами.

Предыдущей командой французского защитника был турецкий "Фенербахче", с которым он расторг контракт 21 февраля. Ранее он выступал за французские "Этуаль", "Лилль", "Марсель", испанские "Валенсию", "Севилью" и итальянский "Милан".

"Сочи" занимает последнее место в таблице чемпионата России, набрав 15 очков в 19 матчах.

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Российский футбол
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