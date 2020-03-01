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Футбол в России

Кокорин считает, что "Сочи" незаслуженно проиграл "Арсеналу" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу тульского клуба
Александр Кокорин Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Нападающий "Сочи" Александр Кокорин считает, что команда незаслуженно проиграла тульскому "Арсеналу" в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Таким мнением футболист поделился с журналистами.

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В воскресенье "Сочи" уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2. Для Кокорина этот матч стал дебютным в составе "Сочи", он отметился голом и был признан лучшим игроком матча.

"По разному представлял себе первую игру, уже на тренировках с "Сочи" представлял, что победим, но цена ошибки высока, очень обидная ошибка. Создали кучу моментов, у меня был момент, проиграли незаслуженно, во втором тайме "Арсенал" ничего не создал, но ошибка решила все. Своей игрой я доволен, надо потихоньку набирать, одно дело - товарищеские игры, а тут уже официальный матч. Когда забил гол, почувствовал, что отлегло за промах в первом тайме, я долго этого ждал", - сказал Кокорин.

"Стадион шикарный, зрителей хотелось бы побольше, думаю, что с улучшением погоды их будет больше. Мне нравится город", - добавил игрок.

В следующем туре "Сочи" примет 8 марта екатеринбургский "Урал".

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Российский футбол
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