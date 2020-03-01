Кокорин считает, что "Сочи" незаслуженно проиграл "Арсеналу" в матче РПЛ

Кокорин считает, что может попасть в сборную России, если будет показывать хорошую игру

В воскресенье "Сочи" уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2. Для Кокорина этот матч стал дебютным в составе "Сочи", он отметился голом и был признан лучшим игроком матча.

"По разному представлял себе первую игру, уже на тренировках с "Сочи" представлял, что победим, но цена ошибки высока, очень обидная ошибка. Создали кучу моментов, у меня был момент, проиграли незаслуженно, во втором тайме "Арсенал" ничего не создал, но ошибка решила все. Своей игрой я доволен, надо потихоньку набирать, одно дело - товарищеские игры, а тут уже официальный матч. Когда забил гол, почувствовал, что отлегло за промах в первом тайме, я долго этого ждал", - сказал Кокорин.

"Стадион шикарный, зрителей хотелось бы побольше, думаю, что с улучшением погоды их будет больше. Мне нравится город", - добавил игрок.

В следующем туре "Сочи" примет 8 марта екатеринбургский "Урал".