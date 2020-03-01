Гендиректор "Сочи": Рами будет полностью готов к следующему туру РПЛ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами, выступающий за "Сочи", должен подойти к следующему туру Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в полной боевой готовности. Об этом ТАСС по телефону сказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

В воскресенье "Сочи" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2 в матче 20-го тура. 34-летний Рами, перешедший в команду 22 февраля, пропустил матч из-за травмы. После игры футболист отметил, что чувствует себя лучше, но не знает, когда вернется на поле.

"Думаю, что к следующему матчу Рами должен подойти уже в боевой готовности", - сказал Рубашко.

"Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков после 19 матчей. В следующем туре команда 8 марта примет екатеринбургский "Урал".