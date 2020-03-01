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Футбол в России

Гендиректор "Сочи": игрокам клуба, в том числе Кокорину, нужно лучше использовать моменты

В воскресенье "Сочи" проиграл на своем поле тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко отметил, что всем футболистам команды, в том числе и нападающему Александру Кокорину, необходимо лучше реализовывать моменты. Об этом Рубашко рассказал ТАСС.

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В воскресенье "Сочи" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2 в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Кокорин, проводивший первый официальный матч за "Сочи", отметился голом. В первом тайме форвард не попал в пустые ворота из пределов штрафной площади.

"У Кокорина был хороший момент, который не использовал. Но потом он доборолся до конца и забил гол. Что может не радовать? Нападающий и должен забивать, но всей команде, в том числе и Кокорину, нужно лучше использовать каждый момент", - отметил Рубашко.

"Кокорин был лучшим игроком матча. У нас неплохо также сыграл и Никита Бурмистров, также отмечу Кирилла Заику. У него была достаточно серьезная травма, по сути он дебютировал в премьер-лиге и сыграл очень прилично", - добавил он.

"Сочи" после 19 матчей имеет в активе 15 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. "Если продолжать играть с таким преимуществом, победы придут. Другое дело, что не можем забить в пустые ворота, но такое бывает. Считаю, что мы были лучше готовы", - сказал Рубашко.

Генеральный директор "Сочи" подчеркнул, что по сравнению с играми осенней части чемпионата, его команда выглядела намного лучше. "Мы имели много стопроцентных моментов. Сегодняшний день и поражение - большое недоразумение. У "Арсенала" были такие подходы, которые и моментами то не назовешь. Но, к сожалению, результат налицо - ноль очков", - резюмировал Рубашко.

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