Тихомиров: серебро на этапе КМ придаст сноубордистке Надыршиной сил для дальнейшего роста

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Серебряная медаль этапа Кубка мира по параллельному гигантскому слалому придаст российской сноубордистке Софье Надыршиной сил для дальнейшего роста и спортивных успехов. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Надыршина заняла второе место на этапе Кубка мира, который прошел в Канаде. Россиянка в большом финале уступила немке Рамоне Хофмайстер, бронза досталась Селине Йорг из Германии. В мужском зачете победу на этапе Кубка мира одержал россиянин Дмитрий Логинов, на этапе Кубка мира в субботу третьим стал Андрей Соболев.

"Доволен результатами канадских этапов, команда раскочегарилась, как говорится. Пул победителей у нас хороший, все время тянут разные ребята, это очень приятно, - сказал Тихомиров. - Соню хочется отметить. Она сегодня [по ходу финального заезда] выигрывала у Хоффмайстер и выигрывала уверенно".

Милена Быкова выбыла из соревнований на стадии четвертьфинала, Наталия Соболева - на стадии 1/8 финала.

"Соня еще молодая, ей всего 16 лет, у нее все впереди. Она сегодня финишировала с такой спортивной злостью, это второе место - очень хороший результат. Думаю, это второе место придаст ей сил к дальнейшему росту, она молодец. Остальные наши девушки еще подтянутся, конкуренция у них будет только возрастать", - считает Тихомиров.

Надыршина второй раз за сезон занимает второе место на этапе Кубка мира. Ранее она выиграла серебряную медаль в январе на этапе турнира в Швейцарии.