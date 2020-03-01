ФК "Зенит" накажет лиц, допустивших стычку фанатов на матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ответственные лица, допустившие попытку фанатов "Зенита" на "Газпром Арене" отобрать у болельщиков "Локомотива" флаг во время матча 20-го тура Тинькофф - чемпионата России по футболу, будут наказаны. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

Во время игры в субботу, завершившейся со счетом 0:0, один из болельщиков "Зенита" проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов "Локомотива" флаг. Пресс-служба железнодорожников позднее указала, что фанат был в нетрезвом состоянии, и призвала найти ответственных за то, что его пустили на стадион в таком виде. В "Локомотиве" отмечали, что одному из болельщиков команды по итогам инцидента грозит административное наказание, и пообещали медицинскую и юридическую поддержку участникам инцидента.

"Сейчас идет расследование, связанное с попыткой болельщика сорвать баннер "Локомотива", что абсолютно неприемлемо. Его [болельщика] там быть не должно было, - сказал Медведев. - Люди, которые должны были отвечать за то, чтобы таких инцидентов не было, будут наказаны".

На игре были представители Союза европейских футбольных ассоциаций. "Никаких замечаний по организации матча не было", - отметил Медведев.