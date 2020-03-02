CAS рассмотрит апелляции биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной на санкции МОК

ЛОЗАННА /Швейцария/, 2 марта. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции завершивших карьеры российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые более двух лет назад оспорили санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Слушания по этим делам пройдут 2 и 3 марта в Лозанне. Бывшие биатлонистки не согласны с решением дисциплинарной комиссии МОК признать их виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи 2014 года. В конце 2017 года они были пожизненно отстранены от участия в Играх, их сочинские результаты были аннулированы. Зайцева, Романова и Вилухина на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова, Вилухина также была лишена второго места в спринте.

Спортсменки оспорили санкции в течение 21 дня после вынесения вердикта, однако рассмотрение дел было перенесено на более поздний срок. Все три биатлонистки на тот момент уже закончили выступления в профессиональном спорте, поэтому у них не было необходимости получить решения по апелляциям до старта Олимпийских игр, которые прошли в феврале 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Всего перед стартом Олимпийских игр 2018 года МОК дисквалифицировал 43 российских спортсмена, выступавших в Сочи. Основанием для этого стало расследование независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. Решение оспорили 42 спортсмена. По итогам рассмотрения 39 дел CAS полностью оправдал 28 российских спортсменов, 11 - частично (с них было снято пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх, однако их результаты в Сочи остались аннулированными).

Зайцева, Романова и Вилухина перед началом слушаний настаивали на том, чтобы они прошли публично, с участием российских и мировых СМИ, однако из-за распространения нового коронавируса CAS принял решение провести закрытые заседания.

В слушаниях в защиту спортсменок должен выступить немецкий тренер Вольфганг Пихлер, который готовил Зайцеву и Романову к Олимпийским играм в Сочи.