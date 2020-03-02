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Летние олимпийские виды спорта

Россияне завоевали 15 медалей на чемпионате Европы по стрельбе в Польше

В активе команды девять золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды

ТАСС, 2 марта. Российские спортсмены завоевали девять золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия в польском Вроцлаве.

Золотые медали были завоеваны в командной стрельбе из пневматической винтовки (Александр Дрягин, Сергей Каменский, Владимир Масленников) и из пневматического пистолета (Артем Черноусов, Антон Аристархов, Андрей Чиликов). Черноусов также завоевал золото в одиночном турнире в стрельбе из пистолета. Серебряные медали у российской команды в стрельбе по движущейся мишени (Владислав Щепоткин, Михаил Азаренко, Владислав Прянишников), Щепотников стал вторым в стрельбе из разных видов оружия по движущейся мишени, а Азаренко в одиночной стрельбе по движущейся мишени, также он стал бронзовым призером в стрельбе из разных видов оружия по движущейся мишени.

В женской части турнира золото у российской команды в стрельбе из пневматической винтовки (Дарья Болдинова, Анастасия Галашина, Юлия Каримова), в командной стрельбе по движущейся мишени (Ольга Степанова, Ирина Измалкова, Юлия Эйдензон), а также Степанова в одиночной стрельбе по движущейся мишени. Вторыми стали Галашина в одиночной стрельбе из пневматической винтовки, бронза у Степановой в стрельбе из разных видов оружия по движущейся мишени.

В миксте золото турнира завоевали Масленников и Каримова (пневматическая винтовка), Черноусов и Виталина Бацарашкина (пневматический пистолет), Азаренко и Эйдензон (стрельба по движущейся мишени).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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