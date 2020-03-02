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Футбол в Испании

"Реал" впервые с августа 2017 года обыграл "Барселону"

Встреча завершилась со счетом 2:0
Описание
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 2 марта. "Реал" дома обыграл "Барселону" со счетом 2:0 в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Мадриде.

Голы в матче забили Винисиус Жуниор (71-я минута) и Мариано Диас (90+2). Диас вышел на замену минутой ранее и стал самым быстрым автором гола после выхода на замену в истории противостояния.

Капитан "Реала" Серхио Рамос провел 44-й матч против "Барселоны", он является рекордсменов обоих клубов по числу матчей, проведенных в истории противостояния. Капитан "Барселоны" Лионель Месси провел 43-й матч против "Реала" и занимает второе место по этому показателю, обогнав бывшего партнера Хави и игроков "Реала" Мануэля Санчиса и Пако Хенто.

На матче присутствовал бывший футболист "Реала", нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. "Барселона" впервые за 45 лет не смогла забить "Реалу" в обоих матчах сезона в чемпионате Испании.

"Барселона" и "Реал" встретились в 243-й раз в официальных матчах, "Барселона" побеждала 95 раз, столько же побед у "Реала", еще 53 матча завершились вничью. В чемпионатах Испании команды сыграли 180-й матч, на счету "Барселоны" 72 победы, столько же у "Реала", еще 36 матчей завершились вничью. "Реал" впервые обыграл "Барселону" за семь последних матчей во всех турнирах (три ничьи и четыре поражения), предыдущий раз мадридский клуб оказался сильнее каталонского в ответном, домашнем матче Суперкубка Испании 17 августа 2017 года (2:0), в последний раз в гостях - в первом матче того же турнира, который состоялся 13 августа (3:1).

В турнирной таблице "Реал" вышел на первое место, набрав 56 очков, "Барселона" опустилась на вторую строчку, имея в активе 55 очков. В следующем туре "Барселона" примет "Реал Сосьедад" 7 марта, "Реал" днем позднее на выезде сыграет с "Бетисом".

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