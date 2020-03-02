Зидан считает, что ФК "Реал" сумел победить "Барселону" за счет активного прессинга

ТАСС, 2 марта. Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что его клуб сумел нанести поражение "Барселоне" за счет активного прессинга и хороших атак в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу. Комментарий Зидана приводит испанское издание Marca.

Встреча прошла в ночь на понедельник и завершилась со счетом 2:0, голы в матче забили Винисиус Жуниор (71-я минута) и Мариано Диас (90+2).

"В первом тайме было сложно, вторую половину матча мы провели отлично, здорово атаковали и прессинговали, мы заслужили победу, - сказал Зидан. - Хочу подчеркнуть, что Винисиус отлично сыграл не только в атаке, но и в обороне. Мы добились победы в сложной игре, однако вся борьба еще впереди".

В турнирной таблице "Реал" вышел на первое место, набрав 56 очков, "Барселона" опустилась на вторую строчку, имея в активе 55 очков. В следующем туре "Барселона" примет "Реал Сосьедад" 7 марта, "Реал" днем позднее на выезде сыграет с "Бетисом".