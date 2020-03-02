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Россияне завоевали девять наград на первом этапе Мировой серии по прыжкам в воду

В активе российских прыгунов по три золотые, серебряные и бронзовые награды

ТАСС, 2 марта. Российские прыгуны в воду принесли национальной команде девять медалей на первом этапе Мировой серии, который завершился в канадском Монреале.

В активе российской команды по три золотые, серебряные и бронзовые награды. Победы одержали Виктор Минибаев и Александр Бондарь (синхронные прыжки с вышки), Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер (синхронные прыжки с трехметрового трамплина), Минибаев и Екатерина Беляева (смешанные синхронные прыжки с вышки).

Серебряные награды завоевали Юлия Тимошинина (вышка), Мария Полякова (трехметровый трамплин), Минибаев (вышка). Бронзовыми призерами этапа стали Полякова и Кристина Ильиных (синхронные прыжки с трехметрового трамплина), Тимошинина и Беляева (синхронные прыжки с вышки), Бондарь (вышка).

Следующий этап Мировой серии пройдет в Казани с 20 по 22 марта. В начале марта был запланирован этап в Пекине, который был отменен из-за вспышки коронавируса в стране.

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