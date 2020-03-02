ТАСС, 2 марта. Первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия-1". В последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16.

На эту тему Сотникова заявила, что никому принципиально не показывает золотую медаль ОИ-2014

"Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой, - сказала Сотникова. - Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет. Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт". Сотникова занималась в школе московского ЦСКА с 2004 по 2017 годы под руководством тренера Елены Буяновой, в сезоне-2007/08 она дебютировала на первенстве России среди юниоров, заняв 10-е место, а уже через год выиграла турнир. Кроме того, в 2008 году она в возрасте 12 лет приняла участие в первом для себя взрослом чемпионате России, который проходил в Казани. На том турнире она завоевала золотую медаль, став лишь второй фигуристкой в истории национальных чемпионатов России и СССР, кому удавалось выиграть турнир в 12-летнем возрасте. Первой была ее тренер Буянова (в девичестве - Водорезова), которой это достижение покорилось в сезоне-1975/76. Из-за возрастных ограничений она не была включена в состав национальной команды на главные старты сезона. Она впервые приняла участие в международных юниорских соревнованиях в сезоне-2010/11, победив на двух этапах Гран-при и в финале серии, а также на чемпионате мира среди юниоров. Помимо этого, она вновь завоевала золото взрослого чемпионата России. В следующем сезоне она дебютировала во взрослой серии Гран-при (два третьих места на этапах не позволили ей отобраться в финал), стала третьей на юниорском первенстве мира и второй на зимних юношеских Играх, добавив к этому третью золотую медаль национального чемпионата. Сезон-2012/13 ознаменовался полноценным переходом Сотниковой на взрослый уровень. Ее результаты заметно снизились, единственная золотая медаль была завоевана ею на турнире категории Б "Золотой конек Загреба". Вместе с тем она заняла третье и пятое места на этапах Гран-при, вновь оставшись без финала, заняла третье место на чемпионате России, второе - на чемпионате Европы и девятое - на взрослом чемпионате мира. Победа на Олимпийских играх