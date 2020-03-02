Врачи установили шесть шурупов в позвоночник фигуристки Сотниковой

ТАСС, 2 марта. Шесть титановых шурупов были установлены в позвоночник олимпийской чемпионке российской фигуристке Аделине Сотниковой. Об этом агент спортсменки Мария Шашина сообщила в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия-1".

Также в понедельник спортсменка в эфире передачи объявила о завершении карьеры.

"У Аделины сейчас в позвоночнике два импланта, которые соединяет пластина, - сказала Шашина. - И эту пластину держат шесть титановых шурупов, которые ей ввинтили в позвоночник для того, чтобы она смогла еще раз вернуться на лед и порадовать зрителей".

Сама Сотникова рассказала о том, почему ухудшилось ее самочувствие.

"Была тяжелая операция, ничего не предвещало, я боялась операций, так как моя сестра прошла три, - сказала Сотникова. - На самом деле все началось летом, я поехала на гастроли, и мне пришлось встать в пару, учиться парным элементам, а это новая нагрузка. С того момента я чувствовала, что болит спина, и в ноябре, это был этап Гран-при в Москве, разминалась просто, шею, спину, я начинаю хрустеть, и у меня что-то как будто вылетело, значит, надо вправить".

Рука не слушалась

"Но в декабре я поняла, что не могу сидеть, спать, нужно находить положение, потому что от плеча грудной отдел и рука как будто бы немели, - продолжила фигуристка. - Я не понимала, что происходит, пила таблетки - ничего не помогает. Думала, надо пойти и сделать МРТ позвоночника, понять, что происходит, врач мне сначала говорил загадками, шутками, я даже смеялась, а потом он сказал, что, если серьезно, отказывайся от шоу, будем тебя госпитализировать, ложишься сейчас, тебя может просто заклинить".

"Понимала, что и людей подводить не могу, и пришлось договариваться с врачами, чтобы они мне помогали, они сказали мне снизить все до уровня, чуть ли не вот так вот ручку поднимать, она не слушалась, брала и опускалась, я снизила нагрузку по прыжкам, не делала тройные, - сказала Сотникова. - Выступала до февраля, причем там были каждодневные выступления, приходилось делать капельницы, которые в принципе не помогали, выступать через боль, врачи действительно боялись, а потом спустя две недели позвонила и сказала: "Доктор, я вся ваша". Мне сказали, что у меня ситуация и операция были серьезнее, чем у Евгения Плющенко (спортсмена длительное время беспокоила спина, он перенес несколько операций - прим. ТАСС). У него было столько операций, уже вся спина в этих пластинах, на данный момент мне сделали это на шее".

Помимо золотой медали Игр в Сочи, Сотникова дважды завоевывала серебро чемпионатов Европы (2013, 2014). Фигуристка не выступала на соревнованиях с 2015 года.