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Зимние олимпийские виды спорта

Сотникова заявила, что никому принципиально не показывает золотую медаль ОИ-2014

Фигуристка стала первой в истории России и СССР олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании

ТАСС, 2 марта. Российская фигуристка Аделина Сотникова из принципа никому не показывает свою золотую медаль Олимпийских игр 2014 года. Об этом спортсменка сообщила в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия-1".

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На Играх-2014 Сотникова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, став первой в истории России и СССР олимпийской чемпионкой в этой дисциплине.

"Олимпийская медаль - принципиальная моя точка зрения, это самая дорогая медаль по душе, по тому, как она выигрывалась, - сказала Сотникова. - Она принципиально никому не показывается и хранится очень надежно".

Помимо золотой медали Игр в Сочи, Сотникова дважды завоевывала серебро чемпионатов Европы (2013, 2014). Фигуристка не выступала на соревнованиях с 2015 года.

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Зимние олимпийские виды спорта
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